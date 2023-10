Scotto: "Caso Osimhen? Calenda è stato scorretto, Victor dovrebbe fare una cosa"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Giovanni Scotto è intervenuto ai microfoni di “La Domenica Azzurra”, trasmissione in onda su Ottochannel:

“Il Napoli può difendere lo scudetto? Perché non dovrebbe essere competitivo? Mi sorprende questo declassamento d’ufficio che c’è già stato in altre parti, Per me il Napoli resta la squadra più forte, con le rivali che sono vicine tutto è ancora in ballo. Certo, c’è l’incognita dell'eredità Kim che va verificata, ma Natan per me un buon difensore che non fa danni, sembra intendersi bene con i compagni di squadra, e tutto ciò è di buon auspicio per il futuro. Natan può solo crescere, nessuno chiede un altro fenomeno alla Kim, ma un buon difensore potrebbe consentire al Napoli di rivincere lo scudetto. Non è detto che per farlo serva vincere con 16 punti di vantaggio, ne bastano anche 1 o 3… Il caso Osimhen? La verità è che il nigeriano voleva andare via, De Laurentiis non l’ha ceduto perché glielo ha fatto capire che non poteva cederlo dopo i vari addii già consumatisi in estate. Il presidente ha rifiutato importanti offerte. Francamente la posizione del procuratore Calenda è discutibile: minacciare di adire le vie legali contro la società con la quale collabori per me è stato scorretto. Osimhen dica che non denuncerebbe mai il Napoli, prendendo le distanze dal suo agente. Almeno io la penso così".