Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, svela le ultime notizie in merito al possibile arrivo in azzurro di Alessandro Buongiorno:



"Antonio Conte si sta spendendo in prima persona per Alessandro Buongiorno del Torino. Si tratta per l’accordo con gli agenti. Quadriennale + 1 di opzione da 2.5 mln + bonus (oggi ne guadagna 1). Al Torino arriverà un’offerta da 40 milioni. Potrebbe non essere sufficiente ma non si escludono contropartite".