Scotto a CN24: "Garcia valuterà Demme, Lopez? Cercano altro. Spalletti in Campania fa sorgere qualche domanda"

Giovanni Scotto, giornalista del Roma, è intervenuto a CalcioNapoli24Live:

La presenza di Spalletti a Napoli mette pressione a Garcia? Non sono in disaccordo. Spalletti si sta godendo le vacanze nel nostro territorio, partecipa a delle iniziative apprezzabili. Questo suo aprirsi al pubblico, dispensa auguri vari a colleghi con grandi sorrisi: √® un atteggiamento che non ricordavamo da allenatore. In versione tifoso come tempistica √® un po' troppo vicina a quando era allenatore. Un anno fa De Laurentiis lo invitava a vivere di pi√Ļ la citt√†, e adesso sono cambiate tante cose. Secondo me, dimostra che voleva lasciare il Napoli e non Napoli. Da un lato √® bello, sta vicino ai tifosi, ha donato una maglia rpeziosa di Maradona. Con una analisi pi√Ļ approfondita viene da chiedersi: se c'era tutto questo amore per la citt√† come mai √® andato via? E' una riflessione che si pu√≤ fare sino ad un certo punto, la sua decisione non pu√≤ essere giudicata. Ti lascio perch√® ti amo troppo non √® credibile.

Futuro Osimhen? Sono arrivate ieri le ultime notizie perchè le parole di Osimhen sono molto chiare. Ha usato bellissime parole con riferimenti alla società. Parole di chi non vuole andare via. Il Bayern Monaco ha fatto il suo sondaggio ma ADL chiede 150 mln. C'è da vedere la Premier, aspettiamo il Tottenham. De Laurentiis ha preso un impegno con Garcia. Di fronte ad una richiesta di 150 mln l'agente ha chiesto di parametrare l'ingaggio su tale valutazione: stiamo parlando di un ingaggio sui 7 milioni.

Con Kim in partenza la priorità è il difensore cercando metterlo a disposizione di Garcia dal ritiro di Dimaro. Poi c'è la partenza di Ndombele da sostituire.

Solo Lozano il Napoli cederebbe volentieri. Su Zielinski ci sono margini ma non c'è l'urgenza da venderlo. Se Zielinski non avrà offerte si potrà andare avanti così.

Non esclude che Garcia voglia valutare Demme, anche se ragioniamo con Demme gi√† fuori. Maxime Lopez? Credo che il Napoli stia cercando un giocatore box to box mentre Lopez √® pi√Ļ un regista con Lobotka che le gioca tutte. Meglio un centrocampista che ti consenta di fare il 4-2-3-1.