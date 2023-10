Scotto a CN24: "Conte ha detto no al Napoli solo per motivi personali. Garcia? Fonti vicine a De Laurentiis..."

Giovanni Scotto è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Conte era stato individuato come l'unico nome in grado di dare la scossa alla squadra. Il suo sì avrebbe comportato l'immediato esonero di garcia che di fatto De Laurentiis ha annunciato con alcune dichiarazioni. A quanto pare, Conte non ha rifiutato per motivi economici o per preclusione verso un club come il Napoli. Non c'entra nemmeno la poca voglia di subentrare in corsa. Il motivo reale potrebbe essere relativo a qualche problema di salute che Conte ha risolto, ragion per cui ha voluto un attimo temporeggiare. Ci sarebbe dunque una ragione di tipo personale. Però è difficile scoprire la verità in assoluto.

Garcia? Gli è stato fatto un danno ulteriore tra critica, ambiente e le parole di De Laurentiis che sanno di bocciautra. Il presidente non chiamerà altri tecnici dando gifucia al francese. La presenza di De Laurentiis a Castel Volturno sarà utile a ricomporre tutto con la speranza di aver stimolato lo stesso allenatore. La situazione di stallo totale però resta a mio avviso. Fonti vicine a De Laurentiis dicono che quello del presidente alla Luiss si è trattato di uno sfogo personale e non pubblico in quanto il numero uno del club non pensava di essere in presenza di giornalisti".