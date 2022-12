Scotto a CN24: "Bereszynski operazione intelligente del Napoli. Suslov? In azzurro potrebbe fare due ruoli"

Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano "Il Roma", è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Suslov sta vivendo una ascesa molto rapida nella considerazione dei club che lo seguono. la raccomandazione di Hamsik è rpeziosa, basta guardare cosa accaduto con Lobotka. Suslov ha un'ottima tecnica e visione di gioco. Milita in un campionato sicuramente non di primo livello, ma ha qualità importante. Penso il Napoli possa prendere e fare questa scommessa in virtù del credito che adesso Giuntoli può vantare verso la critica. Forse Giuntoli potrebbe fare in estate altri colpi alla Suslov. Credo il Napoli tenga in considerazione lo slovacco ocme vice Anguissa o Zielinski anche se ame sembra più un regista che crea gioco piuttosto d'inserimento.

Bereszynski-Zanoli? Se ne parla molto, arrivano riscontri sulla chisuura dell'operazione in tempi brevi. Si tratta di un affare che il Napoli non avrebbe fatto fino a qualche tempo fa. Si tratta di un colpo intelligente per esperienza e costi. Il Napoli ha fiutato la situazione Samp che si sta liberando di ingaggi importanti per fare a mio avviso un prestito reciproco con la possibilità per gli azzurri di provare una riconferma tra sei mesi per il polacco. Bereszynski è un'operazione intelligente che rafforza gli azzurri"