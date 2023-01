Scontri tifosi Roma-Napoli, dietro c'è la morte di Ciro Esposito! Un tifoso ammette: "Correva voce di un appuntamento già dal mattino"

L’autostrada del Sole è un campo di battaglia. Intorno grida, urla, spranghe, lame, scontri e centinaia di ultras a piedi, che si danno battaglia, rigorosamente in passamontagna, dopo «essersi dati appuntamento», come conferma a Il Mattino un ultras azzurro chiamato, con nome di fantasia, Fabrizio.

Fabrizio (il nome è di fantasia) parla al Mattino mentre aspetta l’inizio di Sampdoria-Napoli nel settore ospiti di Marassi:

«Sì, correva voce di un appuntamento già dalla mattina di ieri. E sarebbe avvenuto proprio in quell’autogrill, dove spesso vengono organizzate delle soste delle tifoserie.

Come mai? Lo sapevamo tutti che i romanisti sarebbero andati a Milano, ieri, per assistere a Roma-Milan. E allo stesso modo loro sapevano che noi napoletani saremmo andati a Genova per Sampdoria-Napoli.

I fatti di Roma di otto anni fa non sono stati dimenticati alla base di tutto c’è naturalmente la morte di Ciro, ucciso da un ultras romanista»