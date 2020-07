Sconcerti sentenzia: "Finché ci sarà CR7 non si potrà fare il gioco che vuole Sarri"

Ultimissime Napoli - Intervenuto nella serata di ieri a TMW Radio il direttore Mario Sconcerti è tornato ad affrontare il tema del futuro della Juventus fra l'esigenze di gioco di Maurizio Sarri e l'integrazione dello stesso con le qualità di Cristiano Ronaldo: "Credo che finché ci sarà Ronaldo non si potrà fare il gioco di Sarri: nei suoi pensieri tiene occupato se stesso e altri quattro-cinque, ma la sintesi, per essere il primo anno, è stata corretta. L'annata è stata non giudicabile, i numeri raccontano il calcio: si sa che spesso si devono perdere meno di cinque partite per vincere gli Scudetti, e la Juventus lì c'è arrivata. Quest'anno i numeri non li ha nessuno, e se non li ha la Juve tanto meno quelle che le stanno dietro. Ci sono due casi: o è un'anomalia dovuta al lockdown, o siamo diventati diversi, peggiorando. Champions ed Europa League ci daranno indicazioni in questo senso".