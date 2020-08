Sconcerti: "Sarri vittima: la Juventus gli ha dato una squadra sbagliata"

Notizie Calcio Napoli - Il direttore Mario Sconcerti ha parlato così a TMW Radio della panchina della Juventus e dei risultati ottenuti finora da mister Sarri: "Sarri è stato più vittima che colpevole alla Juventus, gli è stata data una squadra sbagliata. Conte all'Inter ha ricevuto tanto e ha fatto qualcosa, ma anche qualcosa di sbagliato".

Anche in caso di fallimento, Sarri andrebbe confermato. Che ne pensa?

"Sarebbe un buon programma ma non so quanto sarebbe accettabile. La Juve di solito è molto sensibile se perde la Champions. Se la dovesse perdere nettamente, allora anche la società si distanzierebbe nettamente da Sarri. Di sicuro c'è che è una squadra sbagliata per Sarri. Inoltre prende troppi gol questa Juve, c'è qualcosa che non va a livello di schema".