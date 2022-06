Sconcerti: "Sabatini è uno dei più onesti che conosco, c'è stato un equivoco con Iervolino"

Calciomercato - Mario Sconcerti ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW Radio, per parlare del momento che vive il calcio italiano: "Gasperini va via dall'Atalanta? Non ho segnali in tal senso. Credo che lo avremmo già saputo. Sono molto curioso anche io. Mi aspetto più un discorso sul futuro".

Sulla situazione in casa Salernitana, ha aggiunto: "Sabatini ha avuto il compito di trattare l'intermediazione per Coulibaly e ha riportato a Iervolino la richiesta. Non so cosa abbia pensato il presidente, che forse ha pensato che qualcosa rimanesse anche nelle tasche di Sabatini. Lo escludo perché è uno dei più onesti che conosco. Credo che sia un equivoco, ma le due versioni sono diverse. Credo che Sabatini andrà fino in fondo a questa cosa".