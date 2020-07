Sconcerti: "Napoli squadra femminile e senza leader..."

Ultime notizie calcio Napoli - Mario Sconcerti, noto giornalista della RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di "Il bello del calcio", trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli più forte che io ricordo aveva in mezzo al campo, come spina dorsale, Jorginho, Allan ed Hamsik, cioè calciatori con le palle. Non ha un vero e proprio leader, lì poi c'erano anche Albiol, Reina ed Higuain. Questa è una squadra "femminile", più romantica e meno volgare. Ha dei margini di miglioramento senza dubbi ma questo vale anche per le altre squadre. Gattuso è un ottimo allenatore ma stiamo cercando di capire come migliorare questa situazione. Il Napoli è una squadra facilmente migliorabile pur essendo forte, basta prendere calciatori di personalità e lo ha detto anche Gattuso parlando di mentalità".