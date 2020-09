Sconcerti: "Milik a 20 milioni affare eccezionale, c'è una sola differenza tra lui e Dzeko"

Notizie Calcio Napoli - Triangolo Napoli, Roma e Juventus per Arkadiusz Milik ed Edin Dzeko: ne ha parlato quest'oggi il collega Mario Sconcerti ai microfoni di Tmw Radio.

Roma, Fonseca ha detto che in attesa di Milik, Dzeko giocherà. Con che testa potrà giocare il bosniaco?

"Fonseca ha ragione. Dzeko sarà sostituito da Milik, ma finchè non ci sarà gioca Dzeko. E la Roma non ha neanche il centravanti di riserva. E' una situazione imbarazzante. E' vero che Dzeko è un professionista ma sarà una partita particolare anche per lui. Credo che giocherà per salutare la gente, che dovrà dargli un grosso tributo per quello che ha fatto. Ha avuto una forza eccezionale per giocare così tante partite e per segnare così tanto".

Il mercato non dovrebbe finire prima del campionato?

"Serviva fare ad agosto, ma ci sarebbe stata la sovrapposizione con Europa League e Champions. Rimane un mercato fermo, vediamo proprio cosa sta accadendo. Per esempio Milik a poco più di 20 milioni è un affare eccezionale. Sono prezzi che non ci sarebbero stati in situazioni normali".

Chi ci guadagna tra Juve e Roma con Milik e Dzeko?

"Sono simili, Milik sa fare anche la seconda punta. E' intelligente come Dzeko. La vera differenza la fa il fisico. Dzeko è più alto ma anche più resistente del polacco".