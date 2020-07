Sconcerti: "Juventus-Sarri, esperimento non riuscito: si è visto il gioco solo a tratti"

Ultime calcio - A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato Mario Sconcerti:

Sconcerti

Juve, le responsabilità di questo momento sono più del tecnico o della società?

"Alla pari. Non c'è stato feeling tra tecnico e società. Ha costruito una squadra confusa, con grandi solisti e non un gruppo".

Sembra che dopo il vantaggio la squadra non segua più ciò che vuole il tecnico:

"Credo che Sarri pensi che non ci sia volontà. Ubbidire a Sarri vuol dire incasellarsi in un gioco previsto. E questo farebbe molto male ai solisti della Juve. Il gioco di Sarri credo sia stato rifiutato, non per cattiveria ma per caratteristiche. Ha subito tanti gol per una prima della classe, in Italia non è mai successo".

Esperimento fallito e a fine anno si cambierà in casa Juve?

"Per la Champions non ho idea di come andrà. Non credo sia un esperimento fallito, è stato un esperimento non riuscito. Si erano chiesti risultati e qualità. I risultati li vedremo alla fine, la qualità c'è stata solo a tratti".