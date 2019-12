Sconcerti: "Giusto l’esonero di Ancelotti, ha fatto troppi danni! Classifica pessima, titolari out e giovani in crisi"

Notizie Calcio Napoli -Consueto editoriale sul Corriere della Sera di Mario Sconcerti. Argomento del giorno ovviamente l'esonero Ancelotti da parte della Ssc Napoli

Bisogna nel frattempo usare molta prudenza nel giudicare l’esonero di Ancelotti. Non è il classico caso di un calcio primitivo e scollegato dalla realtà. Quando una squadra ha una pessima classifica e non trova da tempo il suo gioco, il primo responsabile è sempre l’allenatore. Il controcanto sta nell’esonero la sera stessa in cui il Napoli passa il turno, ma il girone del Napoli era poca cosa, passarlo è un bene, non un talismano contro la pochezza del resto. L’errore di Ancelotti è stato cambiare troppe volte formazione, cercare nuovi ruoli per tutti. È la cosa che più detestano i giocatori, perché cambiare significa rendere meno e rendere meno significa non poter chiedere aumenti di stipendio. Qui ha cominciato a rompersi il rapporto con la squadra. Quando la società ne ha chiesto conto e ha indetto il ritiro, la corda si è spezzata. Ancelotti non è stato in grado di convincere la squadra ad accettare, è mancato nel suo ruolo di guida. Negli spogliatoi alcuni giocatori anziani sono quasi arrivati alle mani con il figlio di De Laurentiis. Questa è stata l’ultima goccia irreparabile. Oggi alle sue spalle Ancelotti lascia una squadra in pessima classifica, 24 giocatori con centinaia di migliaia di euro di multe personali, titolari che non giocano più (Allan, Insigne, Goulham), giovani in difficoltà (Ruiz, Elmas, Lozano), vecchi che si isolano (Callejon e Mertens), un rapporto finito tra squadra e società. De Laurentiis qualcosa ha sbagliato, ma i danni fatti da Ancelotti restano e sono di sostanza.