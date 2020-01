Nella giornata di ieri, Oscar Damiani, agente FIFA, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Scivolone quando gli hanno chiesto di Stanislav Lobotka:

De Maggio: "E Lobotka lo conosci?"

Damiani: "Sì, Lobotka sì. Quando lo vedo mi fa impressione perchè è brutto come ne ho visti pochi in vita mia. Però è un buon giocatore, sa far girare la palla. Ognuno fa le sue scelte, non entro nelle decisioni di Giuntoli. Io non son nessuno".

