Schwoch: "Vergara deve capire il suo ruolo, altrimenti parli con Allegri! Non mi diverto tantissimo a guardare il calcio, ma il Napoli..." | VIDEO

Per il quindicesimo anno consecutivo i tifosi del Napoli il lunedì sera avranno una casa in cui approfondire le sorti della propria squadra del cuore: il Bello del Calcio guidato da Claudia Mercurio, in onda su Televomero (canale 11 del digitale terrestre) a partire dalle 20:50. Un appuntamento che, però, si raddoppia anche con il giovedì sera, quando a partire da domani sera si viaggerà alla scoperta del prossimo impegno degli azzurri con la conduzione di Gianluca Vigliotti.

Tra i protagonisti ci sarà anche l'ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 a margine della presentazione.

Quanto ti diverti a guardare e commentare il calcio post-carriera?

“Ormai sono dieci anni, è un piacevole ritrovo durante l’anno. Non mi diverto tantissimo a guardare il calcio, a commentarlo molto di più perchè è un lavoro che, anche se un hobby, mi fa divertire ma sempre non facendoci trasportare dall’essere tifoso, serve essere neutrali per commentare nel modo giusto, criticando ed elogiando al momento giusto”

E guardare il Napoli di Allegri?

“Lo guardo con l’occhio da tifoso a casa, non sono proprio neutrale. Però è un Napoli che non ha ancora trovato la sua fisionomia precisa, sia per il cambiamento tattico, sia perchè qualcuno non s’è dimostrato all’altezza come Lucca e Lang. Noi tifosi ci aspettavamo di più, bisogna recuperare al più presto questi giocatori e trovare un assetto ben definito, che gli possa dare la quadra che Allegri sta cercando. Io penso che questa sosta possa aver aiutato Allegri a pensare il modo in cui far esprimere al meglio la squadra, è un allenatore sempre arrivato all’obiettivo prefissato. Spero che il Napoli centrare il quarto posto minimo per fare la Champions League, poi nel calcio ci vuole tempo per costruire e magari in qualche mese vedremo un Napoli ben quadrato”

Al netto degli infortuni, c’è un tridente che vedrei meglio in campo?

“Hojlund, Neres a sinistra e Politano a destra. Ma ce ne sono tanti che possono fare l’esterno, per ora vedo Hojlund e fatico a vedere Lucca come suo sostituto. Sulle fasce c’è un doppio cambio, è dietro che serve trovare la quadra. Se subisci troppi gol in difesa poi non vai lontano”

Vergara in Nazionale fa l’esterno offensivo, Allegri lo vede mezz’ala. Dov’è la verità?

“Lo scorso anno con Conte aveva fatto la mezz’ala, è esploso così. Può fare entrambi i ruoli, ma Vergara deve capirlo prima da sé: se un giocatore fa un ruolo che non sente suo e fa male, può essere una scusante. Li può fare entrambi, altrimenti deve essere chiaro con l’allenatore e dirgli dove giocare. A quel punto hai meno possibilità ma nel tuo ruolo, io resto convinto possa coprire entrambe le posizioni: può fare le rincorse difensive e può dare l’ultimo passaggio, nella sua testa se si abitua e pensa di poterlo fare, allora lo potremmo vedere in entrambi i ruoli”

Come stai vedendo Hojlund?