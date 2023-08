Schwoch: "Per Osimhen stagione della conferma, mercato? La rosa non è migliorata. Ecco perché"

Notizie Calcio Napoli – L’ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal”:

“Il Napoli arriva pronto all’inizio del campionato? Deve esserlo, non si può fare altrimenti. Il Napoli logicamente è il favorito e tutti lo aspetteranno al varco, con le tensioni che ci sono ora con la Lega serve partire il più tranquilli possibile. Mercato? Gli azzurri hanno cambiato poco ma l’organico non è nemmeno migliorato. Abbiamo un Kim in meno e giocatori che non consociamo, dovranno ambientarsi. Non aver cambiato può essere un vantaggio ma hai cambiato l’allenatore, gli azzurri rimangono però una squadra molto forte.

Mi incuriosiscono Weah e Thuram, hanno cognomi importanti e sono in pazze top in Italia. Scudetto? Le concorrenti principali del Napoli saranno inter, Milan e Juve. Le difese avversarie riusciranno a contenere Osimhen? Fermavano Higuain e Cavani, possono sicuramente fermare an che lui. Il nigeriano non è ancora un fuoriclasse e gli serve un anno per riconfermarsi. Non lo tratteranno con i guanti, quindi, sarà un campionato di conferme importantissime e se dovesse ripersi saremmo davanti ad un attaccante tra i migliori. Ci sono attaccanti che spesso fanno 25/26 gol come Immobile che ha vinto spesso il titolo cannonieri o ci è arrivato vicino, il nigeriano ha però un altro modo di trasportare la squadra, sono curioso”.