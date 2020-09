Ultimissime calcio Napoli - Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Osimhen ha delle potenzialità non ancora espresse, deve migliorare ancora in certi fondamentali. E’ devastante in campo aperto, ora vediamo come si comporterà in test più probanti”.