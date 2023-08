Schwoch: "Osimhen decisivo per tante ragioni, su Veiga in Arabia..."

Notizie Calcio Napoli – L’ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Osimhen ha già dimostrato, non sposta gli equilibri solo per i gol ma anche agli approcci alla gara, i compagni estraggono da lui e dalla sua voglia. Il nigeriano è importante anche in fase di non possesso perché aggredisce il portatore di palla e trascina i compagni. Veiga era un profilo da Napoli, un giocatore che poteva fare comodo”.