Schwoch: "Osimhen attaccante che induce all'errore gli avversari, la Salernitana ha solo un modo per fermare il Napoli"

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Osimhen è un attaccante che attacca sempre la profondità. Ha una grande forza e adesso si comporta anche da Leader. Quando migliorerà anche dal punto di vista tecnico diventerà un bomber completo.

E' un calciatore che spesso fa cadere in errore o in cartellini i difensori avversari.

L'unica speranza per la Salernitana è pressare tantissimo per cercare di arginare il gioco del Napoli, ma il divario tra le squadre è enorme anche se è il momento peggiore per incontrare i granata".