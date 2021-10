Stefan Schwoch è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mertens ha un anno in più, lui sa benissimo che il suo minutaggio è ridotto ma nonostante tutto può fare la differenza. Contro il Torino è entrato e ha spaccato la partita con la sua giocata che solo lui sa fare palla a terra".