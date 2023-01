Schwoch: "Kvaratskhelia rigorista? Se deve tirarlo lui, nessuno si deve presentare sul dischetto"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli sta facendo prestazioni importanti e di spessore, è un punto di riferimento per i compagni Victor Osimhen. Ed è un problema per gli avversari. Kvaratskhelia? Adesso lo guardano in maniera diversa gli avversari, è normale che sia così: ad inizio campionato è stato devastante, logico che adesso venga limitato perchè fonte inesauribile di gioco per il Napoli. Quando togli Kvara, togli un’arma importante alla squadra.

Rigoristi? Se Politano non era quello incaricato, non doveva presentarsi sul dischetto: quando giocavo io, ero io il rigorista e non arrivavano altri compagni. Kvaratskhelia rigorista? Se deve tirarlo lui, nessuno si deve presentare sul dischetto"