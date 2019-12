Schwoch: "Gattuso lavorerà sulla testa dei giocatori ed è l'allenatore ideale per trasmettere la cattiveria giusta. Mertens? Sempre in campo..."

Ultime calcio Napoli - Stefan Schwoch è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli ha un problema mentale che non consente di esprimere il proprio potenziale. Sicuramente Gattuso lavorerà sulla testa dei giocatori ed è l'allenatore ideale per trasmettere la cattiveria giusta. Non ho mai visto scendere in campo compagni di squadra senza voglia. Milik e Mertens? Il belga è un giocatore imprescindibile, mette in campo la voglia di raggiungere il risultato. Uno di quelli che meno sente la pressione. Lo farei sempre giocare, può dare una spinta emotiva importante. Non sarà facile recuperare tutti questi punti, anche perchè ci sono tante squadre davanti. Se i calciatori dimostreranno di dare tutto, saranno in campo e li faranno giocare. Poi le somme si tireranno alla fine".