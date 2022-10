Schwoch: "Ecco chi mi somiglia di più tra Raspadori, Simeone e Osimhen"

Stefan Schwoch, intervenuto in collegamento streaming con 'Il Bello Del Calcio', ha parlato del momento che sta vivendo il Napoli in campionato. Queste le dichiarazioni dell'ex centravanti azzurro: "Adesso è facile dare opinioni e giudizi sul Napoli, visto come sta andando. La squadra di Spalletti va a mille ed ha fiducia, poi ci sono state delle sorprese come Kvaratskhelia e Kim che conoscevano in pochi. A questo si deve aggiungere un anno in più di Spalletti, che conosce i giocatori e la piazza azzurra. Sembra tutto troppo bello ora, ma ci saranno anche i momenti in cui non tutto andrà per il verso giusto. Quello sarà il momento in cui la squadra dovrà essere brava a gestire. Le gerarchie in attacco? Penso sia sempre meglio avere qualcuno in più invece che in meno, con Raspadori in avanti si è trovato un equilibrio che è difficile da toccare ma nel calcio non c'è nulla di immutabile. Penso che tutti saranno utili ed essenziali al gioco del Napoli. L'anno scorso si era partiti ugualmente bene anche se non in tutte le competizioni, in questa stagione si è segnato tanto contro tutti ma quando le cose non andranno bene si dovrà fare gruppo. A chi assomigliavo di più tra Osimhen, Raspadori e Simeone? Direi Raspadori. Per quanto riguarda l'argentino, lo scorso anno ha segnato 17 gol senza rigori. Questo significa che ha dei valori, inoltre ha doti che piacciono molto ai napoletani: l'impegno e il sacrificio. Quello sul gol è un movimento che lui fa benissimo ed ha fatto tante reti così".