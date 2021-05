Schwoch: "Crescita di Osimhen impetuosa! E' fortissimo e può ancora migliorare"

Ultime notizie calcio Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefan Schwoch, ex attaccante del Venezia dal 1997 al 1999:

“La promozione del Venezia? È stata bellissima, principalmente perché inaspettata. Se non avesse perso a Salerno nella regular season, il Venezia sarebbe andato in Serie A senza passare per i play-off. C’è stato anche un pizzico di fortuna sia nella gara di ieri contro il Cittadella sia, soprattutto, nel ritorno della semifinale con il Lecce, che ha sbagliato un rigore a pochi minuti dalla fine. In vista della massima serie, il primo passo sarà confermare Paolo Zanetti, che ha tante richieste. Uno dei giocatori simbolo è stato Forte, che è cresciuto tantissimo durante la sua esperienza in Belgio ed è tornato in Italia con maggiore consapevolezza dei sui mezzi. Il gol di Bocalon? Per lui è stato un epilogo da favola, essendo veneziano DOC. Analogie con la promozione del mio Venezia nel 1998? Ce ne sono, peccato che non si sia potuto festeggiare al meglio a causa del Covid. La crescita di Osimhen è stata impetuosa, ha superato le difficoltà fisiche legate agli infortuni e al Covid e ha ancora ampi margini di miglioramento”.