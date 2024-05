Schwoch: "All'80% sarà lui il nuovo allenatore del Napoli, ma mi preoccupa una cosa"

Calciomercato Napoli- Stefan Schwoch, presente a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato del possibile arrivo di Antonio Conte in panchina.

Conte-Napoli, cosa ne pensa Schwoch

"Come tanti tifosi, non mi aspettavo questo piazzamento finale da parte del Napoli. Mi auguro che quest'anno possa essere servito da lezione per capire come fare le cose nel modo giusto.

Conte? Mi preoccupa quello che può essere il rapporto con ADL. Da quanto si legge, le percentuali per il suo arrivo sono all'80%. Spero si possa arrivare al 100% nei prossimi giorni, tra i nomi in giro è l'unico che possa risollevare questa squadra".