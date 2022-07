Schira: "Svanberg occasione per il Napoli, vi rivelo le cifre. Dybala fuori dai parametri, richieste eccessive"

Nicolò Schira, esperto di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Svanberg piace al Napoli che lo aveva seguito da tempo. Lui non rinnoverà il contratto e potrebbe partire per una cifra sotto i 10mln. Ha già 3 anni alle spalle a buoni livelli, anche se giovane. Rapporto qualità-prezzo è buono.

Solbakken? La Roma non ha mai trovato l'accordo con il Bodo, c'è quello con il giocatore. Negli ultimi giorni, gli agenti che sono gli stessi di Ostigard, hanno avuto contatti. Occasione interesasnte ma ci sono anche squadre straniere.

Dybala? C'è stata una telefonata con gli agenti ma le richieste del giocatore sono fuori parametri: premio alle firma e 7mln per 4 anni. Fuori dai parametri. L'Inter è in prima fila, ma il Milan sta cominciando a muoversi

Cristiano Ronaldo? Non puoi prendere lui se poi cerchi di ridurre il monte ingaggi. Non credo che CR7 voglia tornare in Italia.

Mertens? Sono romantico, spero ci sia il colpo di scena".