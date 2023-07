Nicolò Schira è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli pensava a Samardzic come operazione importante sostituendo Zielinski. Ora che il polacco resta diventa difficile, si potrà chiudere un colpo con l'occasione come capitato per Ndombele".