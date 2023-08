Schira: "Osimhen, difensore e centrocampista. La situazione sul mercato del Napoli"

Notizie Calcio Napoli – Il collega ed esperto di mercato Nicolò Schira è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

"Rinnovo Osimhen? Buone notizie dal fronte parigino, la variabile impazzita si è orientata altrove, Il PSG sta per chiudere Dembele e Gonzalo Ramos. Lo United anche ha preso Hojlund e il Chelsea punta a Vlahovic, tutte le strade stanno aiutando il Napoli in chiesto senso. Ovviamente poi ci sono tanti incontri e i tifosi sono impazienti ma quando rinnovi questi contratti con i campioni devi limare tutto al millimetro, io ho segnali dove c’è anche ora qualcosa da limare ma la volta di entrambe le parti e quella di arrivare ad un accordo.

Lozano? Se non si arriverà ad un rinnovo diventerà un separato in casa, nelle gerarchie c’è davanti Politano. Ieri ha giocato ma è vero che hanno giocato anche le seconde linee, penso che potrebbe essere quella la soluzione, il mercato vero negli Usa è il nostro mercato invernale, quella potrebbe l’opzione per monetizzare. Gli agenti stanno anche cercando possibilità in Inghilterra.

Sostituto Kim? Kilman non è facile, sotto i 40 milioni il Wolves non si siede nemmeno a parlare, valutato anche Mavropanos, tentativo serio per Danso ma il Lens non lo vende e vuole rinnovarlo. Chiunque lo sostituirà non avrà un compito difficile, noi ci siamo dimenticati che lui è stato erede di Kalidou Koulibaly che è nella storia del Napoli, noi ce ne siamo dimenticati perché è stato anche più bravo. Penso che lo scouting azzurro sia molto valido è anche vero che però profili come Kilman non puoi andarli a strapagare.

Murillo Santiago Costa Dos Santos? È stato proposto sia a Napoli che Fiorentina, l’incognita può essere se è già pronte per l’Europa. Il Napoli è campione d’Italia, servono giocatori pronti a competere al top, a fare lo step in più. Spesso il livello in Sudamerica necessita che questi giocatori abbiano bisogno di una tappa in più, gli azzurri ora devono prendere una garanzia, non puoi fare scommesse. Serve qualcuno che in Europa abbia già giocato a buoni livelli.

Centrocampo? Il Napoli sta cercando un’occasione, ha mollato la presa su Samardzic dopo aver riconfermato Zielinski. Gli azzurri cercheranno delle alternative vedendo anche gli esuberi di altri club".