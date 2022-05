Schira: "Napoli, ci sono contatti con De Zerbi e altri due mister. Due alternative per Fabian"

Calciomercato - Nicolò Schira ha parlato ai microfoni di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli:

"La permanenza di Luciano Spalletti a Napoli non mi sembra così scontata. Ci sono delle voci inerenti anche altri allenatori. Il Napoli ha monitorato tre allenatori: si tratta di Vincenzo italiano, Gian Piero Gasperini e l'ex Sassuolo, Roberto De Zerbi.

Per Fabian Ruiz, le alternative sono due: il rinnovo oppure la cessione. Non penso che si possa andare in scadenza . Il centrocampista ex Betis Siviglia ambisce alla Spagna. So per certo che piace tanto al Real Madrid. Il suo sostituto potrebbe essere Svanberg, giocatore ora al Bologna".