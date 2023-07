Nicolò Schira è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli sta facendo di tutto per tenere Osimhen, deve arrivare veramente un'offerta di 150 milioni di euro per convincere tutti. Il tempo sta portando tutto verso il Napoli che potrebbe rinnovare e restare".