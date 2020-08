Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Nicolò Schira, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Boga? Ounas può essere una carta interessante, piace a De Zerbi, mentre per Amin Younes invece c’è l’ipotesi di un ritorno in Germania. Ounas, da questo punto di vista, può essere la carta giusta per arrivare a Boga. Il Sassuolo è coperto molto in attacco, ci sono anche il nuovo arrivato Nicolas Schiappacasse nonché Gregoire Defrel”