Scarlato: "Spero che il Napoli vinca contro l’Inter, ma Conte sta facendo grandi cose"

Napoli - Il doppio ex di Crotone – Udinese e allenatore dell’Under 17 del Benevento Gennaro Scarlato, è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport.

"Crotone - Udinese? Il Crotone è in difficoltà ma Serse Cosmi ha dimostrato di aver dato grande forza alla sua squadra. Non che Stroppa sia stato da meno, ma a volte un cambiamento è necessario per dare una smossa ai calciatori, bisogna essere fortunati per capire il momento giusto in cui poterlo fare. Anche per il Torino è stato così, nonostante i granata non siano ancora salvi matematicamente, Davide Nicola ha dato uno sprint alla rosa. Mai come quest’anno, ci sono tante squadre che lottano per la sopravvivenza in Serie A. Nel caso specifico del Crotone, è chiaro che tenterà il tutto per tutto per prevalere sull’Udinese e per superare i prossimi scontri diretti che l’aspettano.

Napoli – Inter? Io sono un tifoso azzurro e naturalmente mi auguro che il Napoli vinca. L’Inter però darà del filo da torcere, sotto la guida di Antonio Conte sta facendo delle cose egregie, soprattutto in questi ultimi tempi".