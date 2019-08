Scarlato: "I tifosi aspettano il grande colpo: bene Lozano, ma il vero boom arriverebbe solo con Icardi"

«Penso che i tifosi stiano soprattutto aspettando un grande colpo di mercato», spiega Gennaro Scarlato che ha vissuto la rinascita del nuovo Napoli di De Laurentiis in serie C ai microfoni de Il Mattino:

«Ok, Lozano sembra quasi fatto, ma il vero boom arriverebbe solo con Icardi. La risposta dei tifosi e' molto legata alle scelte di mercato. Dal punto di vista delle scelte, mi sembra che De Laurentiis stia venendo molto incontro ai tifosi, ma per riaccendere l’entusiasmo serve un grande colpo di mercato. Poi non dimentichiamoci che c’e' stato Ferragosto e magari i soldi sono stati spesi per altro».