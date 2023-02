Scandalo Manchester City, terremoto in Premier: rischia l'espulsione dal campionato

Il calcio inglese è scosso dalle accuse della Premier League nei confronti del Manchester City. Il club è stato deferito a una corte indipendente per aver commesso numerose violazioni di natura finanziaria nel periodo compreso dal 2009 al 2018. Le indagini sono partite poco più di quattro anni fa dopo che Der Spiegel ha pubblicato dei documenti di Football Leaks.

Nel periodo analizzato, il Manchester City ha vinto tre Premier League, una FA Cup e tre Carabao Cup. Qualora le violazioni dovessero essere confermate, il club rischierebbe delle sanzioni rilevanti secondo quanto riportano alcuni siti britannici come il Times o il Daily Mail, come il decurtamento dei punti o il divieto di fare mercato per un certo periodo di tempo, così come l'imposizioni di limiti di spesa. Non sono da escludere altre sanzioni come l'annullamento dei titoli conquistati o, nel caso ancora più grave, l'esclusione dal campionato di Premier League. A riportare la notizia è l'edizione online del Corriere dello Sport.