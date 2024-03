Scandalo arbitri, Calvarese ammette a Le Iene: "Ho sbagliato sul rigore in Juve-Inter, era cambiato il vento a livello politico"

Napoli - Ci sono importantissime notizie che vengono fuori con lo scandalo arbitri in Serie A e in Italia con l'inchiesta che sta portando avanti Le Iene. Intanto, oggi un altro ex arbitro di grande spessore ha parlato a Mediaset durante Le Iene è Calvarese.

Scandalo arbitri: parla Calvarese a Le IEne

Si ricorda che Rizzoli voleva tagliarlo e invece venne confermato un altro anno, l’anno in cui gli fui affidata Juventus-Inter e lui assegnò un rigore inesistente a Cuadrado per un virtuale fallo di Perisic. Grazie a quella vittoria (e al pari del Napoli col Verona) la Juve andò in Champions.

Calvarese parla sia ufficialmente sia attraverso un fuori onda.

Ufficialmente dichiara: «Ho sbagliato (Cuadrado, ndr), l’arbitraggio è fatto di grigio, agli arbitri dispiace sbagliare».

Poi fuori onda Calvarese a Le Iene parla del suo addio:

"Perché non sono stato confermato un altro anno? Era cambiato il vento a livello politico, devi essere in linea con la governance, quella subentrata non è che mi facesse impazzire. Ci sono delle dinamiche politiche, e questo è sbagliato. L’anno prima mi ha salvato Nicchi, ritengo di essere vittima di una guerra politica.

Poi le Iene denunciano un possibile scandalo rimborsi ferroviari tarocchi (sarebbe coinvolto lo stesso Calvarese)".