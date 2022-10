Savoldi: "Simeone è fenomenale in un aspetto, lo ha dimostrato col Milan e con la Cremonese"

Beppe Savoldi, allenatore ed ex bomber del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live (ogni giorno in onda dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21):

«Simeone è nato per fare gol. Riesce ad intuire in modo naturale dove la palla può arrivare e si mette nelle condizioni per poter battere a rete. A Cremona ha fatto una buona elevazione, trovando il tempo giusto, ed è stato bravissimo a infilarla in rete. La bravura nei gol di Simeone, sia a Cremona che a Milano, sta nella preparazione. La parte difficile sta nel capire dove arriverà la palla. Lui è fenomenale in questo. Il centravanti titolare contro l'Aiax? Spalletti sceglierà per il meglio. Ha a disposizione attaccanti diversi tra loro. Osimhen è un calciatore che va sfruttato per quelle che sono le sue caratteristiche. Ha potenza, fisico e corsa. Riesce ad arrivare su tutti i palloni. E' un grandissimo giocatore».