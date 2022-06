Savoldi: "Non valevo quei soldi, il colpo fece scalpore per le cifre. Prima noi davamo tutto per la gente di Napoli"

Beppe Savoldi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Devo ammettere che quei soldi investiti per me non valevano il prezzo del giocatore, ci fu il record di abbonati (67mila, ndr) perché fece scalpore il colpo di mercato. Ora è cambiato tutto e non si possono fare paragoni col passato. Non esiste fare un paragone con me e Maradona, lui è stato il più grande che il Napoli abbia mai avuto. Prima era un calcio fatto di passione, di colori, di amore e attaccamento alla gente e alla città. Quando salivamo le scale del San Paolo pensavamo tutti 'come faccio a non dare tutto per questa gente', erano loro a dare tutto e quella carica per tirar fuori il meglio".