Savoldi: "Attacco? Quanti dubbi sul futuro. Vorrei rivedere Mertens esterno. Non conoscevo Osimhen e Petagna non è un fenomeno..."

Ultime calcio Napoli - L’estate del Napoli sarà in mano ai bomber dopo una stagione di evidenti difficoltà in zona gol: «Ma non so se le nuove pedine siano all’altezza di questa squadra e di quello che si aspettano i tifosi» è l’allarme che lancia Beppe Savoldi ai microfoni de Il Mattino:

Savoldi

Osimhen e Petagna nonbastano? «Osimhen non lo conoscevo. Petagna non è un fenomeno, ma sicuramente un buon calciatore. Non ci aspettiamo che cambi le cose da solo, anche se spero mi smentisca. Sono un suo estimatore, ma è tutto da scoprire in una squadra come il Napoli perché arrivare dalla Spal in azzurro non sarà facile».

Mertens da solo, però, non basta più? «No, ma non è colpa sua, non può sempre risolvere le partite da solo. Se la squadra non gioca nel modo adatto a lui, si perde in alcune difese. Vorrei rivederlo di nuovo esterno e al Napoli serve sicuramente una punta vera, un bomber che faccia a cazzotti per Gattuso e che faccia salire la squadra quando serve. Rino mi piace, ma a volte i nuovi allenatori sembrano pensare più ai numeri del possesso palla che non a fare gol».

L’addio a Milik può essere un rimpianto? «Anche Arek non è di certo un fenomeno, ma ha tutte le qualità per giocare in una squadra come il Napoli: è bravo di testa e ha un buon fiuto del gol e sa giocare con i compagni. Non so cosa sia successo tra lui e la società, quale sia stato il problema, ma secondo me si poteva insistere qualche volta in più. Se giochi una partita sì e una no, se giochi con poca continuità come è capitato a lui, poi hai difficoltà a mostrare le tue qualità».