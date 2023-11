Saudi Pro League, il vice presidente: "Investimenti di mercato? Tutti hanno avuto benefici, vediamo cosa succede in estate! E su un club in Champions..." | VIDEO

Saad Allazeez, Interim CEO e vice Chairman del Board della Saudi Pro League, parla al SOCIAL FOOTBALL SUMMIT.

“L’equilibrio sul mercato tra i giocatori locali e gli stranieri che sono arrivati? La fase 1 del processo ha raggiunto dei buonissimi risultati, sono arrivati calciatori forti e conosciuti in poche settimane: dalla prima alla nona settimana il numero degli spettatori medio è salito, così come dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo c’è stato un aumento tra il 16 ed il 17%. In termini di risultati generali il valore generato da giugno a fine ottobre è migliorato molto ed è visibile. Sono felice di ciò che abbiamo fatto e siamo solo all’inizio del progetto per diventare una partenza del mercato.

I tifosi cosa pensano del nostro campionato? Ieri sono arrivato nel pomeriggio e ho chiesto di poter andare in centro a Roma, abbiamo chiamato un taxi e ci ha chiesto da dove venissimo: il tassista ha elencato tutte le squadre del nostro campionato in Italia, non me l’aspettavo. Ripeto, siamo solo all’inizio e lavoreremo per migliorare i nostri metodi e le nostre strategie.

Lavoriamo a stretto contatto con tutte le leghe europee, per allinearci su determinate posizioni: da parte nostra c’è disponibilità.

Una squadra araba in Champions League? Come lega non abbiamo interazione con le federazioni, non sono a conoscenza di alcuna discussione tra noi e la UEFA.

Investimenti spropositati nel calcio europeo? Ci sono due facce della stessa medaglia: la maggior parte degli investimenti sono stati fatti nei cinque campionati europei, tutti hanno tratto benefici. Se noi investiamo è positivo per tutti, abbiamo cercato di entrare nel mercato alzando la nostra asticella per metterci di pari passo con gli altri. Ad un certo punto riusciremo ad arrivare al livello degli altri ed il nostro campionato sarà attrattivo quanto gli altri.

45 calciatori del campionato arabo convocati dalle nazionali? Lavoriamo per migliorare dal punto di vista tecnico e degli allenamenti, facciamo di tutto affinché chi arrivi qui riesca a capire il livello della nostra lega.

Il nostro campionato è aperto e competitivo, ovviamente non siamo ancora arrivati al picco.

Calcio femminile? Qualche anno fa non avevamo alcuna lega, ora abbiamo sedici squadre, e 400 calciatrici: la FIFA si sta occupando del fenomeno, stiamo aprendo uffici dove le donne possano imparare tutto del calcio, a diventare allenatrici e dirigenti. Abbiamo aumentato la partecipazione delle donne nello sport, è parte di una trasformazione che coinvolge tutta l’Arabia Saudita.

I nostri piani per il Mondiale 2034? In Arabia Saudita vogliamo essere conosciuti a livello internazionale come organizzatori di eventi, come Mondiali e Olimpiadi. Ci sono diversi tornei sportivi che stiamo organizzando, sta diventando normale per i sauditi assistere ad eventi del genere. E non ci fermeremo fino a quando non raggiungeremo gli obiettivi prefissati.

Roberto Mancini commissario tecnico della Nazionale? L’Arabia Saudita viene da un passato ricco dal punto di vista calcistico, è un fattore importante avere un allenatore come Mancini che potrà aiutare ulteriormente il calcio saudita e la nazionale: stiamo facendo grandissimi passi in avanti, possiamo solo sperare di migliorare ancora.

Il mercato di gennaio? Nel nostro programma il coordinamento tra club e calciomercato richiede molta attenzione: d’inverno non avvengono molti trasferimenti, non crediamo che sarà così per noi. Magari qualche squadra ci chiederà dei calciatori, è normale, ma non ci aspettiamo grandi movimenti. In estate? Vediamo cosa succederà”