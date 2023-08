Notizie calcio. Michael Emenalo, Director of football della Saudi Pro League, ha parlato del possibile passaggio di Osimhen all'Al-Hilal:

“Osimhen è nigeriano come me. Per me è un grande, un fantastico artista del calcio. Se lo vorrei qui in questa lega? Certo, mi piacerebbe. Sono sicuro che si troverebbe a meraviglia. Sono certo che il Napoli se la caverà, supererà la cosa e potrà trovare un altro nigeriano altrettanto forte?”