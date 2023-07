Satin: "Garcia allenatore di livello, ma molto dipenderà dalla rosa a disposizione! Su Osimhen ed il PSG..."

Bruno Satin, agente, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Rudi Garcia è un allenatore di alto livello che ha vissuto varie esperienze a livelli importanti. In Francia ha vinto con il Lione, facendo poi bene anche in Europa ed ottenendo ottimi risultati. Ora ci sarà da capire che rosa avrà a Napoli per dimostrare il suo valore, non sarà facile dopo lo scudetto vinto lo scorso anno da Spalletti con un gioco bellissimo.

Osimhen-Psg? Se ne parla solo se i parigini venderanno Mbappe".