Satin (agente): "Koulibaly è diventato un leader ma De Laurentiis lo vuole vendere. Premier? Campionato giusto per lui ma la cifra è alta"

Bruno Satin, agente di Pioli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli.

Koulibaly

"Koulibaly è diventato un leader, è cresciuto tanto nel Napoli. Ha certezze nel gioco e nella tecnica oltre che nella fisicità. La stagione azzurra è stata di alti e bassi e la sensazione è che De Laurentiis lo voglia dare via. Premier? Non so se i clyb che lo vogliono sono disposti a spendere la cifra richiesta dal Napoli. Per il COVID non si possono più spendere 100mln, serve pazienza ma la Premier è campionato giusto per lui, soprattutto chi gioca la Champions. Gattuso? Da quello che si vede, con la vittoria in coppa Italia e il campionato, sta facendo bene. Sono ottimista per la gara cl Barcellona. Può fare un gran colpo. Osimhen? Nigeriano di lingua inglese, la Premier per lui ha un fascino diverso. E' mentalizzato per il campionato inglese".