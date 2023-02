Sassuolo, il sindaco Menani: "Non ha senso chiudere le trasferte ai tifosi del Napoli, mi auguro che sia una festa dello sport"

Gian Francesco Menani sindaco di Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Mi aspetto una grande festa di calcio, ma non capisco che logica abbia chiudere il settore ospite ad una squadra prima in classifica che ha staccato tutti. Abbiamo una numerosa comunità napoletana che ha collaborato allo sviluppo della nostra città e che si è inserita perfettamente nel nostro territorio.

Detto questo, mi auguro che Sassuolo-Napoli sia una festa dello sport.

C'è stato un precedente di scaramucce due-tre anni fa stra tifosi del Sassuolo e quelli del Napoli, ma in tribuna dove ero io non è successo nulla, anzi mi auguro che Venerdì ci possano essere tofisi azzurri accanto a me per goderci la partita insieme.

Dobbiamo gustarci la bellezza della partita e non per andare a fare pugni. Io sono un sostenitore delle curve miste.

Siamo gemellati con la tifoseria dell'Udinese e quando ci affrontiamo facciamo l'aperitivo inseme e ci godiamo la partita".