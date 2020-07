Ultime notizie calcio Napoli - Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Noi come il Barcellona? E’ un bel complimento, vogliamo l’ottavo posto e lavoriamo per questo. Daremo il massimo già questa sera per mettere in difficoltà il Napoli”.