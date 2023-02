Sassuolo, Dionisi: "Napoli quasi imbattibile, ma ci proveremo. Berardi ci sarà? La sensazione è che..."

Notizie Calcio - Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato anche di Domenico Berardi e della prossima gara col Napoli ai microfoni di DAZN nel post partita di Udinese-Sassuolo: “La speranza è che si tratti di un infortunio non grave, le sensazioni di Domenico sono verso un’opinione positiva ma a caldo delle volte si percepiscono cose diverse dalla realtà. La speranza è che si sia fermato in tempo. In campo già per Sassuolo-Napoli? Mi sembra prematuro dirlo adesso. Sarà valutato tra domani e dopodomani e vedremo".

Sul match contro il Napoli: "Gara che interesserà all'Inter? Il Sassuolo gioca per sé. Lo abbiamo fatto anche l’anno scorso all’ultima giornata contro il Milan ma hanno vinto con merito. Non ci siamo scansati. Col Napoli sarà difficile, sembra quasi impossibile in questo momento e mi attacco a questo quasi. Come score abbiamo spesso pagato dazio per merito loro tanto per demerito nostro. Speriamo di essere più prestativi venerdì magari con tutti gli interpreti disponibili, incrocio le dita”.