Sassuolo, Dionisi a Rai2: "Con l'espulsione abbiamo regalato il secondo tempo al Napoli"

L'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai 2, nel corso di "La Domenica Sportiva", nel post-partita di Napoli-Sassuolo 2-0.

Ecco le dichiarazioni di Dionisi: "Sapevamo che il Napoli sarebbe partito forte, ma purtroppo siamo andati in svantaggio a causa di un episodio e poi l'espulsione ci ha creato problemi. Sono soddisfatto della prestazione, soprattutto nel primo tempo, anche se potevamo essere più coraggiosi nella ripresa, come in occasione di un calcio d'angolo.

Maxime Lopez? Non ho parlato con lui. Accettiamo la decisione dell'arbitro, sarà successo qualcosa. Sono arrabbiato perché così abbiamo regalato il secondo tempo al Napoli".

Poi su Berardi: "Berardi non sarà venduto, oggi non è stato convocato per mia scelta, condivisa con lo staff tecnico, per farlo tornare nella miglior forma disponibile direttamente nella prossima partita".