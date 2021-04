Ultime notizie calcio - Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro l'Inter. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ci sono alcuni calciatori che non mi piacciono così come alcuni arbitri ed Irrati è tra gli arbitri che mi piacciono meno. Non è possibile che quando lo incontriamo succede sempre qualcosa".