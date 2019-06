Sassuolo, De Zerbi: "Contenti se Sensi resta, ma se dovesse andar via saremmo felici per lui"

"Se Sensi rimane siamo contenti, ma se dovesse andar via saremmo contenti lo stresso perchè vorrebbe dire che va a migliorarci. E questo è uno dei nostri obiettivi". Queste le parole di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo.. "Io non mi preoccupo se giocatori come Sensi o Demiral vanno via. Con la società l'idea è migliorare il livello della rosa e sono contento di dove sto. E' una scelta naturale, perchè voglio continuare con quelli che rimarranno per migliorare ancora". Sensi è stato accostato nei giorni scorsi al Napoli.