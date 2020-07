Ultime calcio Napoli - Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Fiorentina di Jeremie Boga sul quale ha messo gli occhi il Napoli da tempo:

"Carnevali mi ha detto che non vende né Locatelli, né Boga né Berardi. Sostituire questi tre è dura. Al di là della società, anche i giocatori devono capire che un anno in più a questo livello aiuta nella crescita: se vai via un anno prima, magari, ti manca la forza".