Sassuolo, Chiriches: "A Napoli troppi infortuni. Periodo difficile con Sarri, sapete come gestisce le rose. Non ho giocato quanto mi aspettavo"

Notizie Calcio - La conferenza stampa di presentazione di Chiriches e Russo, nuovi calciatori del Sassuolo.

Torni a Roma a 4 mesi dall'operazione. Cosa pensi?

"Sono qui per fare bene, non penso che la Roma mi porti sfiga. Quell'infortunio è alle spalle".

Sei pronto?

"E' una nuova esperienza, avevo bisogno di questa sfida e sono felice di essere qui".

Quanta voglia hai di far bene. Difesa a 3 o a 4?

"Sono qui da 4 anni e posso adattarmi a tutto. Non ho giocato quanto mi aspettavo. Sono qui per giocare, per fare un buon campionato e spero che sarà un bell'anno per tutti".

Cosa ti ha convinto a venire a Sassuolo?

"Avevo bisogno di una nuova sfida. Ho chiesto referenze ad amici e mi hanno parlato tutti bene. C'è una società forte, un allenatore bravissimo e questo mi ha convinto. Il club mi ha voluto fortemente e sono felice".

Com'è nata la trattativa?

"Meglio chiedere alla società. Sono arrivato al punto giusto. Non importa se non ero nella lista dei difensori sui giornali, ora sono qui".

Cosa non ha funzionato a Napoli?

"Ho avuto parecchi infortuni. E' stato un periodo con Sarri più difficile, sapete come gestisce la rosa. E' difficile ritrovare il ritmo dopo gli infortuni".

A Napoli hai anche segnato tanto: è una tua peculiarità importante.

"Sono sempre riuscito a far gol. Spero di trovare la via del gol anche qui".

E il gol da metà campo?

"Quelli sono dei momenti che succedono poche volte nella vita".

Come hai visto il Sassuolo da fuori?

"Mi piace il modo di giocare della squadra, ricordo che anche l'anno scorso a Napoli abbiamo avuto difficoltà e questo mi è piaciuto".

Ancelotti ha detto che a Sassuolo farai molto bene, anche per il tuo modo di giocare.

"La società ha pensato a me anche per le mie caratteristiche, diciamo che abbiamo qualcosa in comune. Spero in una bella esperienza".